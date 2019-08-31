Аэропорт Волгограда в ночь с пятницы на субботу принял сразу три пассажирских самолета, совершивших экстренную посадку.
Об этом СМИ рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Один борт вынужденно сел по причине технической неисправности, другие два — из-за внезапно ухудшившегося самочувствия пассажиров.
Рейс Грозный — Внуково запросил посадку по причине падения жидкости гидросистемы, уточняет пресс-служба администрации Волгоградской области. Пострадавших нет.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.