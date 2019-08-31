В армянском Гюмри на свадьбе отравились сразу 30 гостей

Три десятка человек госпитализированы с признаками отравления в городе Гюмри в Армении после свадьбы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения постсоветской республики.

Медики оценивают состояние пациентов как легкое и средней тяжести.

Также пресс-служба Минздрава Армении отметила, что специалисты приступили к необходимым для выяснения точных причин отравления лабораторным исследованиям.