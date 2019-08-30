Неизвестные украли сумку с 140 млн рублей из банка в Москве

Трое неизвестных мужчин ворвались в отделение банка на юго-востоке Москвы и похитили сумку с деньгами у одного из клиентов. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

"В 17:32 поступило сообщение о разбое в финансово-кредитной организации на Братиславской улице. Трое неизвестных зашли в организацию с предметом, похожим на пистолет, и, угрожая, похитили у мужчины сумму с крупной суммой денежных средств", - отметили в полиции, уточняет агентство ТАСС.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников. По словам потерпевшего, в украденной сумке было около 140 миллионов рублей наличными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в июне в столичном отеле "Марко Поло" неизвестные напали на одного из постояльцев, перевозившего в сумке 21 миллион рублей. Злоумышленники выбросили сумку с деньгами из окна отеля. Деньги собрали жители чеченского села, затем передали курьеру, который повез их в Москву.

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