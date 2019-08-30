В ночь с четверга на пятницу гражданин Украины перелетел на моторном дельтаплане государственную границу со Словакией.
Об этом сообщает официальный сайт словацких правоохранителей.
Стражи правопорядка следили за полетом украинца с помощью специальной техники. Прибыв на место посадки аппарата, словаки задержали жителя постсоветской республики.
В данный момент гражданин Украины дает показания о целях перелета в одном из местных отделений полиции.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.