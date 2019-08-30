Американке ампутировали ноги из-за инфекции в слюне ее собаки

Американке Кэтрин Роберт ампутировали обе ноги и пальцы на руках из-за инфекции, попавшей в организм через слюну ее собаки.

О пугающем инциденте сообщает телеканал Oklahoma News 4.

Некоторое время 60-летняя жительница штата Оклахома списывала свое недомогание на обыкновенный грипп, но, когда ее правая нога внезапно отказала, женщина все же решила обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Уже в больнице у Кэтрин Робертс стали чернеть конечности, сообщает Oklahoma News 4. Из-за быстрого распространения инфекции и тяжелого ущерба для мышц врачи были вынуждены ампутировать женщине обе ноги до колена и пальцы на руках.

Медики заявили, что в кровь американки попала инфекция, которой он заразилась через слюну собаки.

В госпитале Робертс вспомнила, что совсем недавно ее домашний питомец действительно случайно укусил ее.