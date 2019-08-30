Американке Кэтрин Роберт ампутировали обе ноги и пальцы на руках из-за инфекции, попавшей в организм через слюну ее собаки.
О пугающем инциденте сообщает телеканал Oklahoma News 4.
Некоторое время 60-летняя жительница штата Оклахома списывала свое недомогание на обыкновенный грипп, но, когда ее правая нога внезапно отказала, женщина все же решила обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Уже в больнице у Кэтрин Робертс стали чернеть конечности, сообщает Oklahoma News 4. Из-за быстрого распространения инфекции и тяжелого ущерба для мышц врачи были вынуждены ампутировать женщине обе ноги до колена и пальцы на руках.
Медики заявили, что в кровь американки попала инфекция, которой он заразилась через слюну собаки.
В госпитале Робертс вспомнила, что совсем недавно ее домашний питомец действительно случайно укусил ее.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.