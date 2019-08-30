В турецкой Анталье в бассейне парка развлечений захлебнулась 19-летняя туристка из Москвы. Девушка впала в кому.
Россиянка плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбами. Ее мать рассказала, что не заметила, как дочь начала захлебываться. Вытащили из воды девушку уже без сознания.
Спасатели, работающие в парке, делали туристке искусственное дыхание и массаж сердца, но это не помогло. Приехавшая "скорая" увезла ее в больницу. Ряд СМИ сообщает, что москвичку уже перевезли в столицу РФ.
Напомним, два дня назад стало известно, что скончалась 12-летняя девочка из Петербурга, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком Бодруме.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.