Россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

В турецкой Анталье в бассейне парка развлечений захлебнулась 19-летняя туристка из Москвы. Девушка впала в кому.

Россиянка плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбами. Ее мать рассказала, что не заметила, как дочь начала захлебываться. Вытащили из воды девушку уже без сознания.

Спасатели, работающие в парке, делали туристке искусственное дыхание и массаж сердца, но это не помогло. Приехавшая "скорая" увезла ее в больницу. Ряд СМИ сообщает, что москвичку уже перевезли в столицу РФ.

Напомним, два дня назад стало известно, что скончалась 12-летняя девочка из Петербурга, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком Бодруме.

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