Житель Чебоксар, столицы Чувашии, предстанет перед судом по обвинению в нападении на фельдшера скорой медицинской помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по республике Чувашия.
В мае текущего года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвал себе скорую помощь. Прибывшие на место медики осмотрели его и рекомендовали проехать в лечебное учреждение для прохождения медицинской диагностики.
Сразу же после этого обвиняемый "беспричинно" и "из хулиганских побуждений" нанес удар ногой в область живота одному из прибывших к нему сотрудников скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба СК РФ по республике Чувашия.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.