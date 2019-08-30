Пьяный житель Чебоксар напал на приехавших к нему медиков скорой помощи

Житель Чебоксар, столицы Чувашии, предстанет перед судом по обвинению в нападении на фельдшера скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по республике Чувашия.

В мае текущего года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвал себе скорую помощь. Прибывшие на место медики осмотрели его и рекомендовали проехать в лечебное учреждение для прохождения медицинской диагностики.

Сразу же после этого обвиняемый "беспричинно" и "из хулиганских побуждений" нанес удар ногой в область живота одному из прибывших к нему сотрудников скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба СК РФ по республике Чувашия.