В Мордовии девятилетний мальчик вынес из огня четырехлетнюю сестру

В селе Ардатово в Мордовии девятилетний мальчик спас из огня свою четырехлетнюю сестру.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Мордовия.

Согласно предоставленной информации, сообщение о пожаре в селе Ардатово поступило в пожарно-спасательную службу в 11 часов утра. К моменту прибытия подразделения уже происходило открытое горение кровли и обшивки жилого дома.

Когда начался пожар, в доме находились лишь девятилетний Кирилл Кемайкин и его четырехлетняя сестра. Мальчик почуял запах гари, открыл дверь в коридор и, увидев огонь, вернулся за сестрой, спящей в соседней комнате.

Пожар препятствовал выходу детей из дома. Кирилл разбил на кухне стекло и вместе с сестрой вылез из окна на улицу.