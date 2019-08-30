В селе Ардатово в Мордовии девятилетний мальчик спас из огня свою четырехлетнюю сестру.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Мордовия.
Согласно предоставленной информации, сообщение о пожаре в селе Ардатово поступило в пожарно-спасательную службу в 11 часов утра. К моменту прибытия подразделения уже происходило открытое горение кровли и обшивки жилого дома.
Когда начался пожар, в доме находились лишь девятилетний Кирилл Кемайкин и его четырехлетняя сестра. Мальчик почуял запах гари, открыл дверь в коридор и, увидев огонь, вернулся за сестрой, спящей в соседней комнате.
Пожар препятствовал выходу детей из дома. Кирилл разбил на кухне стекло и вместе с сестрой вылез из окна на улицу.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.