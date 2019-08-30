Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд.
Причиной вынужденной посадки стало столкновение самолета со стаей птиц при взлете в аэропорту Петербурга. Запрашивая экстренную посадку, командир корабля сообщил о вероятном повреждении шасси.
На борту самолета находились 193 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.
Сообщается, что воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" продолжит рейс после дозаправки — при вынужденной посадке в Екатеринбурге каких-либо значительных повреждений самолет не получил.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.