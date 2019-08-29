Двое умерших после взрыва на испытательном полигоне под Северодвинском 8 августа скончались не от травм, а в результате острой лучевой болезни, пишет Der Spiegel.
Издание ссылается на одного из врачей, давшего интервью на условиях анонимности. Утверждается, что умерли еще по дороге в аэропорт те, кого намеревались отправить на лечение в Москву. У одного из них был перелом позвоночника, у другого — таза, и, по мнению врача, такие повреждения хоть и тяжелые, но для жизни не опасны.
Также врач утверждает, что его коллег не предупредили, что пациенты заражены, и средств защиты не применялось.
"Нас интересует только одно: найти людей, которые скрывали от нас информацию о радиации и распорядились о доставке пострадавших в нашу больницу. По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне", — сказал источник Der Spiegel.
Наконец, по его словам, 20 врачей намерены были обследовать в Москве, но после того, как у одного из них нашли радиоактивное вещество в организме, осмотры проводились в Архангельске, где нет аппарата для выявления радионуклидов. Власти региона ранее заявили, что у медиков не выявлено превышения доз радиации, а радиоактивный цезий-137, найденный у указанного врача, попал не из-за контакта с жертвами взрыва, а, возможно, через пищу.
В результате взрыва, напомним, погибли 5 сотрудников "Росатома" и Минобороны РФ. В военном ведомстве сообщили, что авария произошла во время испытания жидкостного реактивного двигателя. О какой именно разработке идет речь, не уточнялось.
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