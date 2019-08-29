Во время полета в районе острова Окинава у военно-транспортного вертолета CH-53 морской пехоты США выпал иллюминатор. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
По информации журналистов, инцидент произошел 27 августа над морем в 8 км от побережья острова. В результате происшествия никто не пострадал. Американское военное командование в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося.
Напомним, в 2017 года на Окинаве произошел аналогичный случай с вертолетом этой же модели. Тогда иллюминатор весом 8 кг, использующийся для аварийного выхода, упал на спортивную площадку начальной школы. В результате инцидента пострадал ребенок, в которого после падения иллюминатора отскочил камень.
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