У военного вертолета США во время полета отвалился иллюминатор

Во время полета в районе острова Окинава у военно-транспортного вертолета CH-53 морской пехоты США выпал иллюминатор. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По информации журналистов, инцидент произошел 27 августа над морем в 8 км от побережья острова. В результате происшествия никто не пострадал. Американское военное командование в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, в 2017 года на Окинаве произошел аналогичный случай с вертолетом этой же модели. Тогда иллюминатор весом 8 кг, использующийся для аварийного выхода, упал на спортивную площадку начальной школы. В результате инцидента пострадал ребенок, в которого после падения иллюминатора отскочил камень.