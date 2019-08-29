Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который в минувшем году избил и ограбил доцента Нью-Йоркского университета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Как уточняет издание "Фонтанка", инцидент произошел в сентябре 2018 года. Задержанный с его друзьями встретили в баре преподавателя экономики из США. На улице они напали на него, избили и отобрали ценные вещи. Общая стоимость ущерба составила 320 тысяч рублей.
Позднее сотрудники полиции установили личность одного из нападавших. Им оказался 34-летний житель города Кудрово Ленинградской области. В настоящее время устанавливаются его сообщники.
Пострадавший преподаватель - россиянин, который переехал на работу с США после окончания МГУ. Он является доцентом факультета экономики Нью-Йоркского университета, периодически приезжает в Россию для участия в научных семинарах.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.