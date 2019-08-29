В Петербурге задержали напавшего на доцента Нью-Йоркского университета

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который в минувшем году избил и ограбил доцента Нью-Йоркского университета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Как уточняет издание "Фонтанка", инцидент произошел в сентябре 2018 года. Задержанный с его друзьями встретили в баре преподавателя экономики из США. На улице они напали на него, избили и отобрали ценные вещи. Общая стоимость ущерба составила 320 тысяч рублей.

Позднее сотрудники полиции установили личность одного из нападавших. Им оказался 34-летний житель города Кудрово Ленинградской области. В настоящее время устанавливаются его сообщники.

Пострадавший преподаватель - россиянин, который переехал на работу с США после окончания МГУ. Он является доцентом факультета экономики Нью-Йоркского университета, периодически приезжает в Россию для участия в научных семинарах.