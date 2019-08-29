В Кабардино-Балкарии задержали боевика, готовящего теракты

На территории Кабардино-Балкарской республики были предотвращены теракты после обнаружения оперативниками тайника с взрывчаткой, сообщает ФСБ.

Схрон обнаружен недалеко от селений Черная речка и Алтуд. Два самодельных взрывных устройства оказались целиком готовы к использованию. Оба были обезврежены на месте саперами. Их «создателя» нашли в короткие сроки, им оказался ранее судимый за экстремизм местный житель.

По его словам, теракты должны были быть направлены против объектов правоохранительных органов и государственных структур. Не уточняется, связан ли террорист с какими-то незаконными организациями.

Ранее специалисты ФСБ России во Владимирской области совместно с рязанскими коллегами задержали участников террористической ячейки, которые планировали напасть на войсковую часть.