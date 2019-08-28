Полиция задержала в Ростовской области "плантаторов-рабовладельцев"

Полицейские задержали двух жителей Ростовской области, которые подозреваются в использовании рабского труда. Мужчины незаконно удерживали четырнадцать человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемые искали бездомных и под обманным предлогом привозили их в частное домовладение в Батайске. Там их незаконно удерживали, а также принуждали работать.

Бездомные содержались в помещении, в котором отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания. Подозреваемые угрожали пленникам и забрали их документы. Пострадавшие ежедневно выполняли тяжелые работы сельскохозяйственного плана, а причитавшиеся им денежные выплаты злоумышленники присваивали себе.

В настоящее время все бездомные освобождены. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Коми удовлетворил требование региональной прокуратуры о признании общественной организации "Союз славянских сил Руси"* экстремистской. Решение суда вступило в силу 16 августа.

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