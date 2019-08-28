В Екатеринбурге скрывают смерть женщины из-за пьяных хирургов

31-летнюю жительницу Полевского (города-спутника Екатеринбурга) доставили в областной Госпиталь ветеранов войн из-за воспаления десны. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что это был вечер пятницы и врачи, делавшие ей операцию по удалению зуба, были пьяны.

Перед хирургическим вмешательством один из врачей вставил трубку с кислородом не в трахею, а в пищевод. В результате женщина скончалась прямо на операционном столе от гипоксии. Вскрытие сделали через два дня, но в правоохранительные органы об инциденте не сообщали. Руководство госпиталя просто скрыло случившееся.

Родственникам скончавшейся сказали, что у нее не выдержало сердце. Родные женщины заявили, что не оставят это дело без расследования.