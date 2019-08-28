Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за обильных осадков

Администрация Владивостока опубликовала на своем официальном сайте сообщение о введении режима ЧС. Городские власти утверждают, что обильные осадки нанесли серьезный ущерб инфраструктуре города.

Режим ЧС будет действовать до момента полной ликвидации последствий непогоды - сказано в сообщении. Из-за сильных осадков в городе оказались подтоплены жилые дома, автомобильные дороги и аэропорт. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в регионе продолжится выпадение осадков.