ГИБДД: дети чаще всего гибнут в ДТП летом

Более 43% детей — жертв ДТП погибли в летний период времени. Такие средние данные за 2012-2018 годы сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД России.

Также, согласно этим данным, 23%, то есть почти четверть всех таких жертв, гибнет осенью, каждый пятый (19%) — зимой, еще 14% — весной, и обычно в нарушении правил дорожного движения виновны водители. Всего за семь месяцев 2019 года в ДТП погибли 304 ребенка, почти 12 тысяч получили различные травмы.

7 августа в районе Новороссийска экскурсионный автобус превысил допустимую скорость и не уступил дорогу легковому автомобилю. Столкнувшись, они вылетели с обрыва. От полученных травм трое пассажиров внедорожника, в том числе двое детей, скончались на месте. Травмы получили еще 44 человека, включая 12 детей.

Ранее "Правда.Ру" выяснила, что удары мячом по голове и линейкой по пальцам приводят к большинству травм, которые происходят с детьми во время учебы в школе.