Два человека погибли в результате обрушения здания в Новосибирске

Два человека погибли в результате обрушения стены здания насосной станции на Ударной улице в Новосибирске. Об этом сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" "Сибирской генерирующей компании", которой оно принадлежит.

В настоящее время под завалами остается один человек, ведутся его поиски. Отмечается, что три человека успели отбежать от падающей стены, один человек из попавших под завал не пострадал, у одного - перелом ноги.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В мэрии города сказали, что предварительная причина обрушения - сползание грунта.

СГК окажет помощь пострадавшим и семье погибших. Работы по реконструкции насосной станции будут приостановлены на несколько дней. Плановый срок их окончания - до ноября.

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