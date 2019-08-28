Подросток получил травму головы во время исполнения лезгинки

В Краснодарском крае медики госпитализировали 10-летнего жителя Нового Уренгоя, который получил травму головы во время исполнения лезгинки. Мальчик отдыхал на базе отдыха в Темрюке и решил показать свое мастерство исполнения танца.

Во время танца подросток слишком сильно закружился и упал. Врачи доставили пострадавшего в центральную районную больницу Темрюка и диагностировали у него травму головы. Источник в правоохранительных органах рассказал, что медики выявили у мальчика травму шейных позвонков, закрытую травму головного мозга и черепно-мозговую травму.

Сейчас подросток идет на поправку.