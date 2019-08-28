Автомобиль, зарегистрированный в сервисе BlaBlaCar опрокинулся на трассе под Волгоградом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По официальным данным, минивэн вез девять человек, все они сейчас находятся в больнице, из них трое в тяжелом состоянии.
Автомобиль направлялся из Астрахани в Москву. На въезде в Волгоград из Светлоярского района водитель не вписался в поворот и врезался в поливную трубу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.