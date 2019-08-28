В ДТП с автомобилем BlaBlaCar под Волгоградом пострадали девять человек

Автомобиль, зарегистрированный в сервисе BlaBlaCar опрокинулся на трассе под Волгоградом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По официальным данным, минивэн вез девять человек, все они сейчас находятся в больнице, из них трое в тяжелом состоянии.

Автомобиль направлялся из Астрахани в Москву. На въезде в Волгоград из Светлоярского района водитель не вписался в поворот и врезался в поливную трубу.