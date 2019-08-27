В горах Западный Саян на юге Красноярского края туристы наткнулись на разбившийся в 1951 году самолет Ан-2.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
В полицию обратился мужчина, отправившийся в поход в горы вместе со своим сыном. По словам туриста, на высоте в 1850 метров они и наткнулись на упавший самолет.
Идентифицировать Ан-2 удалось по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя.
Самолет потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса по маршруту Красноярск — Абакан — Кызыл. Члены экипажа — на борту Ан-2 находились командир, второй пилот, штурман и бортмеханик — погибли.
Ан-2 перевозил 500 килограмм пушнины. В 1951 году его поиски длились несколько месяцев, но успехом так и не увенчались.
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