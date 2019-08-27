Туристы нашли в горах Красноярского края пропавший в 1951 году самолет

В горах Западный Саян на юге Красноярского края туристы наткнулись на разбившийся в 1951 году самолет Ан-2.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В полицию обратился мужчина, отправившийся в поход в горы вместе со своим сыном. По словам туриста, на высоте в 1850 метров они и наткнулись на упавший самолет.

Идентифицировать Ан-2 удалось по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя.

Самолет потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса по маршруту Красноярск — Абакан — Кызыл. Члены экипажа — на борту Ан-2 находились командир, второй пилот, штурман и бортмеханик — погибли.

Ан-2 перевозил 500 килограмм пушнины. В 1951 году его поиски длились несколько месяцев, но успехом так и не увенчались.