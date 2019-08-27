Личные данные 700 тысяч сотрудников РЖД утекли в интернет

Личные данные порядка 700 тысяч сотрудников Российских железных дорог были опубликованы в открытом доступе в сети интернет.

Руководство РЖД сообщает, что данные пассажиров похищены не были.

В данный момент компания собирает необходимую информацию для обращения в правоохранительные органы.