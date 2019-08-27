Личные данные порядка 700 тысяч сотрудников Российских железных дорог были опубликованы в открытом доступе в сети интернет.
Руководство РЖД сообщает, что данные пассажиров похищены не были.
В данный момент компания собирает необходимую информацию для обращения в правоохранительные органы.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.