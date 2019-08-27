В отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".
Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.
Согласно предоставленной информации, мужчина вышел на железнодорожной станции в Коми, отправился в лес, нашел и забрал из гнезда двух птенцов сапсана. Петербуржец признался, что планировал отвезти птиц в Татарстан для разведения.
Напомним, что сапсан занесен в Красную книгу России.
Максимальное наказание за данное преступление, отметим, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.