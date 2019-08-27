Жителю Петербурга грозит 3 года тюрьмы за кражу птенцов сапсана

В отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

Согласно предоставленной информации, мужчина вышел на железнодорожной станции в Коми, отправился в лес, нашел и забрал из гнезда двух птенцов сапсана. Петербуржец признался, что планировал отвезти птиц в Татарстан для разведения.

Напомним, что сапсан занесен в Красную книгу России.

Максимальное наказание за данное преступление, отметим, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.