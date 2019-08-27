Лаки Ли обвиняют в укусе полицейского на фестивале "Таврида-АРТ"

24 августа на фестивале "Таврида-АРТ" (Крым) полиция задержала общественного деятеля и миротворца Лаки Ли.



Полиция задержала миротворца Лаки Ли в Крыму на фестивале "Таврида-Арт"

25 августа прошел суд, где миротворца задерживают на 10 суток. На данный момент Лаки Ли объявил бессрочную голодовку в знак протеста по применению необоснованной грубой физической силы при задержании и ареста.

26 августа Лаки Ли переведен из КПЗ города Судака в Симферополь.

Лаки Ли обвинили по ряду статей: сопротивление сотруднику полиции (статья 213 УК РФ), Применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Весь конфликт возник по причине того, что некий мужчина, представившись организатором фестиваля, начал препятствовать съемке, хватаясь за не запрещенную правилами фестиваля любительскую камеру, размещенную на кепке Лаки Ли, делавшего записи для своего видеоблога от первого лица. После этого Лаки Ли позвал полицию и потребовал предоставить бейдж организатора. Однако прибывшие стражи порядка вместо того, чтобы решить возникший конфликт, с использованием силовых методов задержали Лаки Ли и двух его сопровождающих.

Сотрудники полиции отдела МВД России по г. Судаку утверждают, что при задержании Лаки Ли укусил сотрудника полиции за руку. На видео задержания данная информация не подтверждается.

"Я клянусь, что никого не кусал. Девиз фестиваля "Мир.Любовь. Искусство", именно поэтому я приехал в Крым продвигать идеи мира и дружбы, а так же совместными усилиями создать творческий молодежный манифест "Трансформация России в нацию МИРотворцев". Я, как главный редактор миротворческого СМИ LuckyStream приехал на фестиваль создать журналистское расследование "В поисках затерянного Peace/МИРа, и кто осознанно его уничтожает?" — говорит Лаки Ли.

Фото превью: Instagram luckylee69