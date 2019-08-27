Пенсионерка из города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе стала жертвой мошенников и потеряла больше 3 миллионов рублей.
Об этом, ссылаясь на региональное отделение УМВД, сообщают местные средства массовой информации.
В марте текущего года пенсионерка заказала через интернет медицинский гель для лечения суставов. В июле ей позвонила незнакомка, представившаяся сотрудником "госинспекции контрольно-ревизионной комиссии", и сообщила, что жительнице Ноябрьска полагается компенсация за некачественный товар.
Для получения компенсации необходимо лишь оплатить страховку, пообещали пострадавшей. Сначала жертва мошенников перевела злоумышленникам 32 тысячи рублей, а позже совершила еще несколько переводов.
В общей сложности же пенсионерка лишилась 3 миллионов 44 тысяч рублей.
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