В акватории Черного моря в районе села Фрунзе Сакского района Крымского полуострова пропал туристы.
Об исчезновении мужчины рассказал его знакомый, с которым они вместе отдыхали на побережье.
Сообщается, что мужчина ушел нырять в море в гидрокостюме, с маской и ластами, но без баллона с кислородом, и так и не вернулся.
Обследование акватории Черного моря результатов не дало, но поиски будут продолжаться.
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