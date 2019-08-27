В Крыму турист в гидрокостюме отправился нырять в море и не вернулся

В акватории Черного моря в районе села Фрунзе Сакского района Крымского полуострова пропал туристы.

Об исчезновении мужчины рассказал его знакомый, с которым они вместе отдыхали на побережье.

Сообщается, что мужчина ушел нырять в море в гидрокостюме, с маской и ластами, но без баллона с кислородом, и так и не вернулся.

Обследование акватории Черного моря результатов не дало, но поиски будут продолжаться.