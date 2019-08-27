13-летний житель Набережных Челнов продал стиральную машину, пока матери не было дома.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Мать подростка в момент продажи стиральной машины была на работе, сообщает издание "Челнинские известия". Возвратившись и удивившись отсутствию предмета бытовой техники, женщина написала на своего сына заявление в полицию.
Куда мальчик дел деньги, остается неизвестным.
Инцидентом займется отдел ПДН.
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