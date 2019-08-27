В Татарстане мальчик продал стиральную машину пока матери не было дома

13-летний житель Набережных Челнов продал стиральную машину, пока матери не было дома.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Мать подростка в момент продажи стиральной машины была на работе, сообщает издание "Челнинские известия". Возвратившись и удивившись отсутствию предмета бытовой техники, женщина написала на своего сына заявление в полицию.

Куда мальчик дел деньги, остается неизвестным.

Инцидентом займется отдел ПДН.