Роспотребнадзор проверит радиационный фон на островах Белого моря

Роспотребнадзор осуществит проверку радиационного фона на территории островов Белого моря после взрыва на полигоне ВМФ 8 августа, сообщает "Интерфакс".

Поводом стали сообщения о зараженных растениях, фотографии с которыми опубликовала 18 августа в социальной сети местная жительница Ирана Кудряшова. По ее словам, исчезли грибы и ягода вороника, даже птицы не летают туда. Кудряшова обратилась с запросом к главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Тот сообщил 26 августа, что сотрудники МЧС при участии местных чиновников и депутатов провели замеры и не нашли превышений радиационного фона. Желтоватый цвет растительности, по данным привлеченных экологов, связан с ранним наступлением осени. Проверки Роспотребнадзора пройдут со 2 сентября в Кемском и Беломорском районах Карелии.

Ранее сообщалось, что фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Фото: mil.ru