Глава поселка в Вологодской области провалился в могильник для скота и погиб.
Инцидент произошел позавчера, в субботу, 24 августа, сообщает "Рен ТВ".
Согласно предварительной информации, 53-летний мужчина подошел к самому краю скотомогильника. Внезапно земля у него под ногами уползла и он, не справившись с равновесием, рухнул на дно могильника.
Выбраться из ямы самостоятельно ему не удалось. Тогда глава населенного пункта позвонил своим родственникам и рассказал, что с ним произошло.
К моменту же, когда жители поселка под Вологдой прибыли к месту происшествия, мужчина был уже мертв.
Расследованием происшествия занимается Следственный комитет Российской Федерации по Вологодской области. Следователи считают, что несчастного мог убить свалившийся с края могильника камень. Возможно также, что мужчина задохнулся.
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