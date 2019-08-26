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Глава села под Вологдой провалился в могильник для скота и погиб

Происшествия print

Глава поселка в Вологодской области провалился в могильник для скота и погиб.

Инцидент произошел позавчера, в субботу, 24 августа, сообщает "Рен ТВ".

Согласно предварительной информации, 53-летний мужчина подошел к самому краю скотомогильника. Внезапно земля у него под ногами уползла и он, не справившись с равновесием, рухнул на дно могильника.

Выбраться из ямы самостоятельно ему не удалось. Тогда глава населенного пункта позвонил своим родственникам и рассказал, что с ним произошло.

К моменту же, когда жители поселка под Вологдой прибыли к месту происшествия, мужчина был уже мертв.

Расследованием происшествия занимается Следственный комитет Российской Федерации по Вологодской области. Следователи считают, что несчастного мог убить свалившийся с края могильника камень. Возможно также, что мужчина задохнулся.

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Темы скот село деревня вологда
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