Еще один мужчина скончался от отравления грибами в Воронежской области. Таким образом количество смертей с начала сезона увеличилось до 12.
Всего в больницы с острым отравлением грибами в регионе попали 67 человек, в том числе трое детей, один из них скончался.
Сейчас на лечении находятся 7 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Последний раз в области более 10 человек умирали от отравления грибами в 2005 году. Тогда скончались 16 жителей региона.
Читайте также:
Депутаты хотят разрешить россиянам торговать грибами и ягодами
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.