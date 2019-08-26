В Воронежской области от отравления грибами умерли 12 человек

Еще один мужчина скончался от отравления грибами в Воронежской области. Таким образом количество смертей с начала сезона увеличилось до 12.

Всего в больницы с острым отравлением грибами в регионе попали 67 человек, в том числе трое детей, один из них скончался.

Сейчас на лечении находятся 7 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Последний раз в области более 10 человек умирали от отравления грибами в 2005 году. Тогда скончались 16 жителей региона.

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