29-летняя гражданка РФ погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии.
Когда Анна Дубровина находилась уже в 200 метрах от вершины, в нее попал сорвавшийся с горы камень, и женщина упала.
Дубровина была замужем за гражданином Японии и жила в районе Синагава в Токио. На Фудзи она была вместе с супругом.
В полиции заявляют, что камень на горе рухнул на туриста впервые.
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