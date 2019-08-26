При восхождении на Фудзи погибла россиянка

29-летняя гражданка РФ погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии.

Когда Анна Дубровина находилась уже в 200 метрах от вершины, в нее попал сорвавшийся с горы камень, и женщина упала.

Дубровина была замужем за гражданином Японии и жила в районе Синагава в Токио. На Фудзи она была вместе с супругом.

В полиции заявляют, что камень на горе рухнул на туриста впервые.