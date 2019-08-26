Кремль прокомментировал взрыв в Северодвинске

Официальный комментарий Кремля по ситуации в Северодвинске, где произошел взрыв при испытаниях на военном полигоне, дал Дмитрий Песков.

"Мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств", - отметил пресс-секретарь президента России. Он добавил, что их на данной территории много и никакая из них не дала сигнал.

Сегодня же опубликованы данные Росгидромета об обнаружении в Северодвинске изотопов стронция, бария и лантана, которые являются радиоактивными. Отмечалось, что в текущий момент радиация не превышает допустимых пределов.

Ранее глава Пентагона заявил, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа, связан с попытками российских военных специалистов создать новые образцы ядерного вооружения.