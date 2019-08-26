Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Находке

Два человека погибли и еще двое получили тяжелые ранение в результате взрыва граната в жилом доме в Находке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным портала "Вести: Приморье", взрыв произошел в понедельник, 26 августа, около шести часов вечера по местному времени на первом этаже в доме под номером 16 на Заводской улице.

В полиции уточняют, что, по предварительной версии, владелец квартиры нашел гранату, а затем вместе с приятелями попытался ее разобрать. Попытка разобрать боевую гранату закончилась неудачно. Двое мужчин погибли, еще двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

"Хлопок такой. Мы думали, что, может быть, баллон взорвался. Но он такой глухой был", - рассказали очевидцы.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают мужчину, который на момент взрыва находился в соседней комнате и не пострадал.