Два человека погибли и еще двое получили тяжелые ранение в результате взрыва граната в жилом доме в Находке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
По данным портала "Вести: Приморье", взрыв произошел в понедельник, 26 августа, около шести часов вечера по местному времени на первом этаже в доме под номером 16 на Заводской улице.
В полиции уточняют, что, по предварительной версии, владелец квартиры нашел гранату, а затем вместе с приятелями попытался ее разобрать. Попытка разобрать боевую гранату закончилась неудачно. Двое мужчин погибли, еще двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.
"Хлопок такой. Мы думали, что, может быть, баллон взорвался. Но он такой глухой был", - рассказали очевидцы.
В настоящее время сотрудники полиции опрашивают мужчину, который на момент взрыва находился в соседней комнате и не пострадал.
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