Полиция сообщила о массовой драке в центре Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка. В ней участвовали более девяти человек. В результате конфликта никто не пострадал. Об этом сообщает региональное управление Министерства внутренних дел России .

"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами, на место незамедлительно прибыли полицейские и обеспечили охрану общественного порядка", - отмечается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку. По данным местных СМИ, инцидент произошел накануне вечером на улице Большая садовая.

Ранее в селе Подгорное Кемеровской области две группы пьяных местных жителей устроили драку. Позднее в поселок направили бойцов Росгвардии, которые усмирили агрессивных мужчин.