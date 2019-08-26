В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка. В ней участвовали более девяти человек. В результате конфликта никто не пострадал. Об этом сообщает региональное управление Министерства внутренних дел России .
"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами, на место незамедлительно прибыли полицейские и обеспечили охрану общественного порядка", - отмечается в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку. По данным местных СМИ, инцидент произошел накануне вечером на улице Большая садовая.
Ранее в селе Подгорное Кемеровской области две группы пьяных местных жителей устроили драку. Позднее в поселок направили бойцов Росгвардии, которые усмирили агрессивных мужчин.
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Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.