Росгвардия проведет служебную проверку по факту публикации видеозаписи, на кадрах которой люди в форме игнорируют сообщение о преступлении, ссылаясь на обеденный перерыв. Об этом сообщил официальный представитель силового ведомства Валерий Грибакин.
"Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения", - передает его слова агентство РИА "Новости.
Напомним, ранее в социальных сетях появился ролик, на котором сотрудники Росгвардии отказываются помочь таксисту. На водителя напал нетрезвый пассажир, разбил стекло автомобиля и попытался вытащить таксиста на улицу. Очевидцем конфликта стала женщина, которая и попросила людей в форме вмешаться. Однако те купили шарму и объяснили ей, что у них обед, поэтому задерживать агрессивного гражданина они не станут.
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