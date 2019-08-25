Росгвардия проведет проверку после видео с "сотрудниками на обеде"

Росгвардия проведет служебную проверку по факту публикации видеозаписи, на кадрах которой люди в форме игнорируют сообщение о преступлении, ссылаясь на обеденный перерыв. Об этом сообщил официальный представитель силового ведомства Валерий Грибакин.

"Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения", - передает его слова агентство РИА "Новости.

Напомним, ранее в социальных сетях появился ролик, на котором сотрудники Росгвардии отказываются помочь таксисту. На водителя напал нетрезвый пассажир, разбил стекло автомобиля и попытался вытащить таксиста на улицу. Очевидцем конфликта стала женщина, которая и попросила людей в форме вмешаться. Однако те купили шарму и объяснили ей, что у них обед, поэтому задерживать агрессивного гражданина они не станут.