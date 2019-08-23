Аварийно приземлился второй за день борт «Уральских авиалиний»

Уже второй за текущий день пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии» вынужден был произвести посадку аварийно. Она произошла в аэропорту Геленджика.

Как заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, поломки незначительны, пассажиры не пострадали и высаживаются с борта. «Интерфакс» упоминает, ссылаясь на источник, о перегреве двигателя.

Ранее в сочинском аэропорту аварийно сел борт из Тель-Авива. У него оказалась разрушена пневматика левого основного колеса. Однако 160 находившихся на борту пассажиров так же благополучно высадились.

15 августа самолет, принадлежащий также «Уральским авиалиниям», при взлете из аэропорта «Жуковский» вынужден был сразу совершить посадку на кукурузном поле с неработающими двигателями и без шасси. На борту находилось 233 человека, включая членов экипажа, среди пострадавших несколько десятков человек. Сам лайнер восстановлению не подлежит.