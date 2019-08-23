Таможенники пресекли ввоз в РФ разделочных досок с портретом Гитлера

Сотрудники Иркутской и Красноярской таможни пресекли ввоз в Российскую Федерацию из Китайской народной республики товаров с нацистской символикой.

Сообщается, что речь идет о разделочных кухонных досках. На некоторых из них была нанесена символика Третьего Рейха, а на других — портрет Адольфа Гитлера.

Таких досок в Россию из Китая пытались ввезти 320 штук.

Отмечается, что все они без исключения будут уничтожены.