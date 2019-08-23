В Нижнем Новгороде поймали бежавших из психиатрической лечебницы мужчин

В Нижнем Новгороде поймали сбежавших из психиатрической лечебницы мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижегородской области.

Полицейские задержали пациентов лечебницы спустя сутки после побега.

Сообщается, что, вооружившись заточкой, мужчины связали медбрата, отобрали у него ключи, похитили деньги из сейфа в одном из кабинетов клиники и скрылись в неизвестном направлении.