Патологоанатом в России украл у трупа мобильный телефон

В Амурской области патологоанатом украл из вещей умершего мужчины мобильный телефон. Виновному был назначен штраф. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установили в полиции, инцидент произошел в то время, когда сотрудник патологоанатомического отделения выполнял свои должностные обязанности. Мужчина заметил в куртке одного из трупов телефон, незаметно вытащил его и скрылся. Позднее патологоанатом признал свою вину.

Белогорский городской суд учел раскаяние мужчины и наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Его признали виновным в краже и назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Деньги он уже выплатил.