В Амурской области патологоанатом украл из вещей умершего мужчины мобильный телефон. Виновному был назначен штраф. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установили в полиции, инцидент произошел в то время, когда сотрудник патологоанатомического отделения выполнял свои должностные обязанности. Мужчина заметил в куртке одного из трупов телефон, незаметно вытащил его и скрылся. Позднее патологоанатом признал свою вину.
Белогорский городской суд учел раскаяние мужчины и наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Его признали виновным в краже и назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Деньги он уже выплатил.
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