В Москве от передозировки наркотиков скончался инспектор по пожарной безопасности торговой сети "Магнит".
Он потерял сознание прямо на совещании в офисе. Как сообщает "5 канал", участники планерки вызывали скорую помощь, мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.
При осмотре тела правоохранители нашли три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.
Начато расследование, возбуждено дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".
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