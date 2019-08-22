Сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков

В Москве от передозировки наркотиков скончался инспектор по пожарной безопасности торговой сети "Магнит".

Он потерял сознание прямо на совещании в офисе. Как сообщает "5 канал", участники планерки вызывали скорую помощь, мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.

При осмотре тела правоохранители нашли три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.

Начато расследование, возбуждено дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".