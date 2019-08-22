После драки с цыганами в село Подгорное ввели ОМОН

Правоохранители с участием ОМОНа введены на территорию кузбасского села Подгорное, чтобы контролировать ситуацию после массовой драки населения с цыганами.

В драке принимали участие около 20 человек, часть из них были ранее судимы. Большинство ввязавшихся в потасовку находились в нетрезвом состоянии, сообщает «Интерфакс». Один из цыган нанес ножевые ранения двоим соперникам, он задержан, раненые отправлены в больницу.

Что касается администрации села, то сегодня она намерена организовать народный сход, где будет поднята связанная с конфликтом проблема.

13 июня массовая драка с участием цыган произошла в селе Чемодановка под Пензой. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших скончался на следующий день. В итоге все цыганские семьи ушли из села.

Позднее «Правда.Ру» сообщала, что цыгане стали постепенно возвращаться в свои дома.