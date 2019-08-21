Жительница города Прокопьевск стала жертвой грабительницы. Преступница проникла в дом, чтобы похитить бытовую технику. Чтобы вывезти тяжелые предметы, она привлекла своего товарища.
Когда дело было сделано, грабительница поступила очень неординарным образом - уснула на хозяйской кровати. Вернувшись после двухдневного отсутствия, хозяйка дома обнаружила неизвестную женщину, а также пропажу бытовой техники.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции привели грабительницу в чувства. Нерадивая гостья оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Позже она призналась, что похитила часть вещей. Правоохранители изъяли украденные предметы и вернули законной владелице.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?