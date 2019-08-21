В Кузбассе грабительница проникла в дом и уснула на хозяйской кровати

Жительница города Прокопьевск стала жертвой грабительницы. Преступница проникла в дом, чтобы похитить бытовую технику. Чтобы вывезти тяжелые предметы, она привлекла своего товарища.

Когда дело было сделано, грабительница поступила очень неординарным образом - уснула на хозяйской кровати. Вернувшись после двухдневного отсутствия, хозяйка дома обнаружила неизвестную женщину, а также пропажу бытовой техники.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции привели грабительницу в чувства. Нерадивая гостья оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Позже она призналась, что похитила часть вещей. Правоохранители изъяли украденные предметы и вернули законной владелице.