Около 80 человек погибли в результате теракта на свадьбе в Кабуле. Об этом сообщает американское агентство Associated Press со ссылкой на данные МВД Афганистана.
Напомним, произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 по московскому времени) в одном из свадебных залов столицы. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В это время в здании находились десятки гостей. Президент страны Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.
По данным властей Афганистана, 30 пострадавших до сих пор остаются в критическом состоянии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали ячейку террористической группировки "Исламское государство"* в Ростовской области. В нее входили три гражданина России, которые готовили теракты и нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщала пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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