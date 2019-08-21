В результате взрыва на свадьбе в Афганистане погибли 80 человек

Около 80 человек погибли в результате теракта на свадьбе в Кабуле. Об этом сообщает американское агентство Associated Press со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Напомним, произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 по московскому времени) в одном из свадебных залов столицы. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В это время в здании находились десятки гостей. Президент страны Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

По данным властей Афганистана, 30 пострадавших до сих пор остаются в критическом состоянии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали ячейку террористической группировки "Исламское государство"* в Ростовской области. В нее входили три гражданина России, которые готовили теракты и нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщала пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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