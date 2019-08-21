В аэропорту Оренбурга совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный Жуковский.
Причиной такого решения стало ухудшение самочувствия девочки-подростка. Во время полета у нее стало плохо с сердцем, и командир рейка решил посадить самолет в ближайшем аэропорту, чтобы врачи оказали медицинскую помощь.
У трапа самолета пассажирку встретила бригада медиков, ее срочно госпитализировали.
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