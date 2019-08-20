При крушении вертолета в Греции погибли двое россиян

У берегов греческого острова Порос разбился частный вертолет. На борту находились двое туристов из России и местный пилот, все они погибли.

Власти острова заявили, что была сильная вспышка, потом взорвался топливный бак вертолета. При падении он задел линию электропередачи, и весь остров остался без электричества.

В настоящее время посольство России в Греции выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, кроме пилота, на борту были женщина и ребенок. Вертолет летел из города Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса.