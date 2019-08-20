В Петербург вернулся самолет, вылетевший в Мюнхен

В аэропорту Петербурга совершил штатную посадку самолет авиакомпании Lufthansa, который ранее вылетел в Мюнхен, но вернулся.

Точная причина возвращения рейса пока не была обнародована, но некоторые СМИ сообщили, что у самолета треснуло стекло.

Добавим, сегодня самолет авиакомпании Air France, летевший из Москвы в Париж, по техническим причинам приземлился в аэропорту Люксембурга. Что именно произошло, тоже пока неизвестно. Спустя какое-то время он вылетел в столицу Франции.