Между городом Галатас, который находится на полуострове Пелопоннес, и островом Порос разбился частный вертолет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
По данным агентства, экстренные службы проводят поиского-спасательную операцию на месте крушения. Пока количество пассажиров вертолета и его владелец неизвестны.
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