Возле греческого острова Порос упал частный вертолет

Между городом Галатас, который находится на полуострове Пелопоннес, и островом Порос разбился частный вертолет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По данным агентства, экстренные службы проводят поиского-спасательную операцию на месте крушения. Пока количество пассажиров вертолета и его владелец неизвестны.