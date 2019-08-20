Airbus A319, пассажирский самолет авиакомпании Air France, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.
Согласно предоставленной информации, самолет направлялся из Москвы в Париж. В ходе полета над Люксембургом пилоты подали сигнал об экстренной ситуации на борту.
В данный момент Airbus A319 готовится к вынужденной посадке в Люксембурге.
Ранее рейс Москва — Берлин сообщил в небе над Литвой о ЧП и резко развернулся.
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