Летевший из Москвы в Париж самолет сообщил о ЧП на борту

Airbus A319, пассажирский самолет авиакомпании Air France, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.

Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

Согласно предоставленной информации, самолет направлялся из Москвы в Париж. В ходе полета над Люксембургом пилоты подали сигнал об экстренной ситуации на борту.

В данный момент Airbus A319 готовится к вынужденной посадке в Люксембурге.

Ранее рейс Москва — Берлин сообщил в небе над Литвой о ЧП и резко развернулся.

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