Две станции радиационного мониторинга, которые входят в международную систему мониторинга за ядерными испытаниями, перестали выходить на связь 10 августа. Позже стало известно, что еще две станции перестали передавать данные о радиационном загрязнении - на Алтае и Чукотке. Всего на данный момент не функционируют четыре станции мониторинга.
В Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний утверждают, что отключение станций может быть связано с инцидентом в Севердовинске, во время которого погибло пять сотрудников "Росатома".
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