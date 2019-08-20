Еще две станции радационного мониторинга вышли из строя в РФ

Две станции радиационного мониторинга, которые входят в международную систему мониторинга за ядерными испытаниями, перестали выходить на связь 10 августа. Позже стало известно, что еще две станции перестали передавать данные о радиационном загрязнении - на Алтае и Чукотке. Всего на данный момент не функционируют четыре станции мониторинга.

В Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний утверждают, что отключение станций может быть связано с инцидентом в Севердовинске, во время которого погибло пять сотрудников "Росатома".