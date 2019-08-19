Два истребителя Военно-воздушных сил Швейцарии несколько минут сопровождали самолеты специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
В самолете находилась делегация из Российской Федерации — помощник главы государства Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также на борту находились журналисты, которые будут освещать встречу Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
После приземления самолетов Дмитрий Песков заявил, что сопровождение истребителями ВВС Швейцарии российских самолетов — акт гостеприимства.
Напомним, что Владимир Путин прибудет во Францию сегодня.
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